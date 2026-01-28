Долларды қаншадан сатуға және сатып алуға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 503,65 теңге, сату - 505,99 теңге;
- еуро: сатып алу - 594,60 теңге, сату - 599,23 теңге;
- рубль 6,46 - 6,58 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,44 - 76,15 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 501,94 теңгеден сатып алынады, 508,93 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 592,94 теңге, сату - 602,93 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,35 теңге, сату - 6,65 теңге;
- юань 74,25 теңгеден сатып алынады, 78,47 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 27 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,45 теңгеге қымбаттап, 502,27 теңге болды.