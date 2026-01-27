KZ
    Қор нарығында доллар бағамы қайта көтерілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл қымбаттады.

    Қор нарығында доллар бағамы қайта көтерілді
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,45 теңгеге қымбаттап, 502,27 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 501,79 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 503,10 теңгеден сатып алынады, 505,30 теңгеден сатылады. Еуро 593,64 – 597,85 теңге, ал рубль 6,46 – 6,57 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,43 теңгеден сатып алынады, 76,13 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    – доллар 500,00 теңгеден сатып алынады, 507,00 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 591,00 теңге, сату - 601,00 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге.

    – юань: сатып алу - 74,25 теңге, сату - 78,47 теңге.

    Еске салайық, 26 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,4 теңгеге арзандап, 501,79 теңге болды.

