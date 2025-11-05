KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:55, 05 Қараша 2025 | GMT +5

    Домбыра, қызғалдақ, #Qazaqstan - Жалпыұлттық нышандардың тізімі жасалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасы ішкі саясатының негізгі қағидаттары, құндылықтары мен бағыттарын бекіту туралы» Жарлыққа қол қойған еді. Елдің тарихи-мәдени ерекшеліктерін айқындайтын ұлттық нышандардың тізімі жасалды, бұл әлемде кеңінен қолданылатын тәжірибе. 

    тізімі
    Коллаж: Kazinform / Canva

    Ұлттық нышандар елдің өзіне тән ерекшелігін тануға, жалпыұлттық бірегейлігімізді нығайтуға және тарихи-мәдени мұрамызды сақтауға ықпал етеді.

    Осы мақсатта жалпыұлттық нышандардың мынадай тізімі айқындалады:

    ұлттық ұран – «Алға, Қазақстан!»;

    ұлттық түстер – аспан түстес көк, алтын сары түс;

    ұлттық кітап нышаны – Абайдың «Қара сөздері»;

    ұлттық бірлік нышаны – шаңырақ;

    ұлттық музыкалық аспап нышаны – домбыра;

    ұлттық өсімдік нышаны – қызғалдақ;

    отандық өнім шығарудың ұлттық белгісі – «Қазақстанда жасалған», «Made in Qazaqstan»;

    ұлттық хэштег – #Qazaqstan, #Kazakhstan.

    Жалпыұлттық нышандардың осы тізімі елдің бірыңғай нышандар жүйесін және брендін қалыптастырады.

    Ұлттық нышандар жалпыұлттық айдентиканың, атап айтқанда, мемлекеттік органдардың, әкімшілік-аумақтық бірліктердің, білім беру, мәдениет және спорт мекемелерінің, азаматтық қоғам институттарының базалық элементтеріне айналуға тиіс.

    Ұлттық нышандар салтанатты рәсімдерді, қоғамдық-саяси, гуманитарлық, мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізу барысында қолданылуы мүмкін.

    Тегтер:
    Қызғалдақ Домбыра Абай Құнанбайұлы Жарлық Ұлттық жоба
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар