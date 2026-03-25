Дональд Трамп Иранға 15 тармақтан тұратын бейбіт жоспар ұсынды — БАҚ
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға жасалып жатқан шабуылдарды тоқтату үшін 15 тармақтан тұратын жоспар ұсынып, сондай-ақ келіссөздер жүргізу мақсатында атысты бір айға уақытша тоқтату бастамасын көтерді, деп хабарлайды Anadolu.
Бұл туралы 12-арна аты-жөні аталмаған израильдік дереккөздерге сүйене отырып хабарлады.
Дереккөздердің мәліметінше, АҚШ Иранмен шиеленісті азайтуға бағытталған ұсыныс дайындаған.
Хабарларға қарағанда, бұл жоспар Тегеран қаласына Пәкістан арқылы жеткізілген.
Материалда Иранға қарсы шабуылдарды тоқтатуға бағытталған жоспардың ықтимал шарттары да келтірілген.
Атап айтқанда, жоспарға Иранның ядролық әлеуетін жою, Тегеранның ядролық қару жасауға ұмтылмау міндеттемесі, сондай-ақ Исфахан, Натанз және Фордо нысандарындағы ядролық объектілерді пайдаланудан шығару сияқты талаптар енгізілген.
Сонымен қатар, Иранға ел ішінде уран байытуды тоқтатып, 60 пайызға дейін байытылған уранды Халықаралық атом энергиясы агенттігіне (МАГАТЭ) беру ұсынылғаны айтылды.
Ақпаратқа сәйкес, шарттар қатарында Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасын қалпына келтіру, Иранның зымыран бағдарламасына қашықтық пен саны бойынша шектеулер енгізу, сондай-ақ Тегеранның аймақтағы «прокси-күштерді» қолдауын тоқтату талаптары да бар.
Оның орнына Иранға қарсы санкцияларды алып тастау көзделген.
Бұған дейін Иранда 82 мыңнан астам азаматтық нысан зардап шеккені хабарланған болатын.