12:54, 25 Наурыз 2026 | GMT +5
Иранда 62 мың тұрғын үйге зақым келген – Қызыл Жарты ай ұйымының мәліметі
Зақымданған нысандардың ішінде 62 440 тұрғын үй және 19 187 коммерциялық ғимарат бар. Ең көп зақым Тегеран провинциясында тіркеліп, онда 25 280 тұрғын және коммерциялық ғимарат қираған.
Сонымен қатар шабуылдар кезінде 281 медициналық, фармацевтикалық, санитарлық және төтенше жағдай мекемелері, 498 мектеп және Қызыл Жарты ай қоғамының 17 нысаны зақымданған. Құтқару техникасының ішінде үш тікұшақ, 48 жедел жәрдем көлігі мен 46 басқа да жедел жәрдем көлігі бүлінген. Бұл жағдай елдегі төтенше жағдайларды басқару және медициналық көмек көрсету жүйесіне айтарлықтай әсер еткен.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, АҚШ пен Израиль Ирандағы «Бушер» АЭС аумағына тағы соққы жасады.