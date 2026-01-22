KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:46, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Дональд Трамп Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты

    АСТАНА. KAZINFORM – Бірқатар БАҚ өкілдері Давоста өткен Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қою рәсімінде Мемлекет басшысы мен Америка Президенті арасындағы қысқаша әңгіменің мазмұнына қатысты сауал жолдады, деп жазды Ақорда.

    церемония подписания Устава Совета мира в Давосе
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев Давос форумында таратылған «Президент Дональд Трамптың 365 күн ішіндегі 365 жеңісі» деп аталатын ресми құжаттың 177-тармағында Қазақстанның Ибраһим келісімдеріне қосылғаны жетістік ретінде көрсетілгеніне назар аударды.

    Бұдан бөлек, Президент Америка көшбасшысына ақыл-парасатқа негізделген ішкі саясатты жүзеге асыруда табыс тіледі.

    Дональд Трамп Бейбітшілік кеңесін құру туралы бастамасына қолдау көрсеткені үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты.

    Айта кетейік, бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қойды.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамп Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар