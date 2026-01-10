Дональд Трамп пен Густаво Петро ақпан айында АҚШ-та кездеседі
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ пен Колумбия президенттері арасындағы телефон арқылы сөйлесу Дональд Трамп пен Густаво Петро қарым-қатынасындағы шиеленісті күрт төмендетті, деп хабарлайды NBC News.
Екі көшбасшы ақпан айында Вашингтонда кездесу жоспарын жариялады.
Truth Social сайтындағы жазбасында Трамп Колумбия көшбасшысымен кездесуге дайын екенін растады.
-Мен ақпанның алғашқы аптасында Колумбия президенті Густаво Петромен Ақ үйде кездесуді асыға күтемін. Бұл Колумбияға да, АҚШ-қа да пайдалы болатынына сенімдімін, бірақ Америка Құрама Штаттарына кокаин мен басқа да есірткі импортын тоқтату өте маңызды. Осы мәселеге назар аударғаныңыз үшін рақмет!, - деп жазды Дональд Трамп Truth Social сайтында.
Колумбияның қорғаныс министрі Педро Санчес президентпен бірге Вашингтонға барып, АҚШ шенеуніктерімен кездесуді жоспарлап отырғанын және енді АҚШ оның еліне әскери шабуыл жасайды деп қорықпайтынын мәлімдеді.
-Кеше ол (Дональд Трамп) Колумбия президентімен ортақ мәселені шешу үшін келіссөздер жүргізу «үлкен құрмет» екенін айтты, - деді Педро Санчес.
Санчестің айтуынша, Колумбия - Батыс жарты шардағы есірткіге қарсы күрестегі Америка Құрама Штаттарының негізгі одақтасы.
Колумбия қорғаныс министрі ел билігі Венесуэла қылмыстық синдикаты Tren de Aragua және Венесуэлада базалары бар АҚШ террористік ұйымы деп таныған колумбиялық Colombia's ELN тобының көшбасшыларының қозғалыстарын ерекше мұқият бақылап отырғанын атап өтті. Венесуэламен 1400 мильдік шекараны күзету үшін шамамен 30 000 колумбиялық әскер орналастырылды.
- Біз бұл топтарды жеңуге немесе оларға қарсы тұруға дайынбыз, - деп қосты Педро Санчес.
Тарихи тұрғыдан алғанда, АҚШ жыл сайын жүз миллиондаған доллар әскери және басқа да көмек алатын Колумбиямен тығыз қарым-қатынаста болды. Густаво Петро 2022 жылы билікке келгеннен бері бұл қарым-қатынас нашарлады. Трамптың тұсында Колумбиямен байланыс әлсіреді. Қазан айында Трамп әкімшілігі Петро мен оның отбасына есірткі саудасымен байланысы бар деген айыппен санкция салды, бірақ Колумбия президенті бұл айыптауларды жоққа шығарды.
Екі апта бұрын Колумбия билігі АҚШ қорғаныс министрі Пит Хегсетке елдің есірткі саудасымен күресу жөніндегі күш-жігерін өз көзімен көру үшін елге келуге шақырған хат жіберген.
Бұған дейін Трамп Колумбия президенті Густаво Петроға қатаң ескерту жасаған.