«Доңға» жобасындағы жергілікті қамтуды дамыту бағдарламасы бес жылдық кезеңге бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM – Бағдарламада сатып алу қызметінің тиімді құралдары мен тетіктері қарастырылған, олар қазақстандық өндірушілерді ынталандыру мен қолдауға, инвестиция алмасу негізінде ұзақ мерзімді шарттар мен келісімшарттар жасасуға бағытталған. Бұл туралы
Ірі мұнай-газ жобаларында ел ішіндегі құндылықты дамыту және отандық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында Энергетика министрлігі «Доңға» жобасындағы Уәкілетті органның функцияларын орындайтын «PSA» ЖШС-мен бірлесіп, аталған жоба шеңберінде жүзеге асырылатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді реттелетін сатып алуда ел ішіндегі құндылық үлесін арттыру бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп келеді.
Осы бағыттағы маңызды қадамдардың бірі – «Доңға» жобасы бойынша тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамтуды дамыту бағдарламасының бес жылдық мерзімге бекітілуі болды. Бағдарлама жергілікті қамту үлесін арттыру бойынша нақты нысаналы көрсеткіштерді көздейді.
