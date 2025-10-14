«Достық-Мойынты» учаскесінде экспорттық және транзиттік тасымалдарды ұлғайту қажет – Премьер-министр
АСТАНА. KAZINFORM — «Достық-Мойынты» учаскесінде экспорттық және транзиттік тасымалдарды ұлғайту мәселесіне баса мән беру қажет. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов айтты.
- Биыл ауыл шаруашылығы саласы айтарлықтай өсім қарқынын көрсетті. Бұл егіс алқаптарын әртараптандыру мен агротехнологияларды тиімді қолдану нәтижесінде мүмкін болды. Жиналған өнімді сақтап, өткізу үшін әкімдіктер мен Ауыл шаруашылығы, Сауда және Көлік министрліктері үйлесімді жұмыс істеуге тиіс. Сондай-ақ Қаржы және Ұлттық экономика министрліктерімен бірлесіп, келесі жылы агроөнеркәсіп кешенін уақтылы қаржыландыру жұмыстарын жүргізу қажет, - деді Олжас Бектенов.
Премьер-министр Қазақстанның транзиттік мүмкіндіктерін одан әрі арттыру үшін айтарлықтай әлеует бар екенін атап өтті.
- Көлік министрлігі салалық ұлттық компаниялармен бірге негізгі инфрақұрылымдық жобалардың уақтылы және сапалы іске асырылуын қамтамасыз етуі қажет. Бұл еліміздің көлік жүйесін дамытуда стратегиялық маңызға ие. Атап айтқанда, автожол желілерінде және «Алматы айналма теміржол» жобасында құрылыс жұмыстарын уақтылы аяқтау керек. Сондай-ақ «Достық-Мойынты» учаскесінде экспорттық және транзиттік тасымалдарды ұлғайту мәселесіне баса мән беру керек. Бұған қоса, шетелдік рұқсат бланкілерін электрондық форматқа көшіру бойынша жұмыстарды жалғастыру қажет. Бұл шаралар тасымалдау көлемін ұлғайтуға және көлік желісінің сапасын арттыруға мүмкіндік береді, - деді ол.
Айта кетейік, Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыға салынды.