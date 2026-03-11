Дрезденде көне бомба табылып, 18 мың адам эвакуацияланатын болды
АСТАНА. KAZINFORM – Германияның Дрезден қаласының орталығынан Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі жарылмай қалған бомба табылуына байланысты бүгін шамамен 18 мың адам эвакуацияланады. Бұл туралы жергілікті әкімшілік өзінің ресми сайтында хабарлады.
– 2026 жылғы 10 наурызда бұрынғы Каролабрюкке көпірі маңындағы екі күмәнді учаскені тексеру барысында бомба табылды. Оқ-дәрілерді залалсыздандыру қызметінің тексеруінен кейін оның жарылғыш құрылғысы бар, салмағы 250 килограмм болатын бомба екені анықталды. Оны міндетті түрде залалсыздандыру қажет, — делінген хабарламада.
Жарылмай қалған снарядты залалсыздандыру жұмыстары 11 наурызға жоспарланған. Қала тарихында бұл — Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі бомба табылуына байланысты жүргізіліп отырған ең ауқымды эвакуация.
Шамамен 18 мың тұрғын, сондай-ақ жұмысқа келген адамдар мен туристер снаряд табылған орынның айналасындағы радиусы 1 шақырым болатын қоршау аймағынан дереу шығып кетуі тиіс.
Бұл аймақта Дрезденнің туристер арасында танымал көрікті орындары орналасқан. Сонымен қатар мұнда полиция басқармасы, жер парламенті (ландтаг), бірнеше министрлік, қарттар үйлері, балабақшалар және басқа да әлеуметтік мекемелер бар.
Уақытша орналастыру пункті Messe Dresden көрме кешенінде ашылады.
Жарылмаған снарядтар бұрын құлаған Каролабрюкке көпірін қайта салу жоспарланған аумақта табылған. Өткен жылы осы көпірді демонтаждау жұмыстары кезінде де төрт бомба табылған екен. Тамыз айында оларды залалсыздандыруға байланысты 17 мың адам эвакуацияланған.
Еске сала кетсек, былтыр Германияда Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі бомба жарылып, 58 адам жарақат алды.