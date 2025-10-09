Дүниежүзілік банк Түркияға қатысты экономикалық болжамын жаңартты
АСТАНА.KAZINFORM - Дүниежүзілік банк Түркия экономикасының өсу көрсеткіштерін жаңартты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Ішкі сұраныс пен тұрақтандыру шараларының арқасында түрік экономикасы тезірек қалпына келуі мүмкін. Жаңартылған Еуропа және Орталық Азия аймақтық болжамына сәйкес Түркия экономикасы 2025 жылы 3,5 пайыз, 2026 жылы 3,7 пайыз, 2027 жылы 4,4 пайыз өседі.
Бұл бағалар Дүниежүзілік банктің маусым айындағы болжамынан жоғары, олар бұрын тиісінше 3,1%, 3,6% және 4,2% өседі деп күткен.
Баяндамада болжамның жақсаруы ішкі белсенділіктің күшеюіне, макроэкономикалық саясатты тұрақтандыру шараларына және инфляцияның бірте-бірте төмендеуіне байланысты екені атап көрсетілген. Сарапшылар сондай-ақ сыртқы факторлардың, соның ішінде жоғары жаһандық баға құбылмалылығы мен геосаяси тәуекелдердің тұрақты қысымына қарамастан, инвестиция мен экспорт экономикалық өсуді қолдауды жалғастыратынын атап өтеді.
Бұдан басқа, Дүниежүзілік банк басқа аймақтарға: Еуропа мен Орталық Азияға, Шығыс Азия мен Тынық мұхитына, Оңтүстік Азияға, Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкаға, Ауғанстан мен Пәкістанға, Сахараның оңтүстігіндегі Африкаға, Латын Америкасы мен Кариб бассейніне қатысты болжамдарды жаңартты.
Сонымен қатар Түркия үшін жаңартылған болжам халықаралық қаржы институттарының елдің күрделі жаһандық экономикалық ортаға бейімделу және орта мерзімді перспективада тұрақты өсуді сақтау қабілетіне деген сенімін көрсетеді.
Түркияның ауылшаруашылық инфрақұрылымын жаңғырту үшін Дүниежүзілік банктен 1 миллиард еуродан астам қаржы бөлгені туралы бұған дейін хабарлаған едік.
Түркия Орталық банкінің резерві рекордтық 180,1 миллиард долларға жетті.