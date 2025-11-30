KZ
    Душанбеде картоп фестивалі өтіп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – Пирамидалар, кілем панельдері, жануар мүсіндері және картоптан жасалған мүсіншелер. Тәжікстан астанасында картоп пен одан жасалған тағамдардың дәстүрлі фестивалі өтіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform

    Сөрелерде түрлі түсті және көлемдегі картоптар бар. Көкөністі осы жерден екі есе арзан бағаға сатып алуға болады.

    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform

    Елдің түкпір-түкпірінен келген фермерлер Душанбеге картоптың ең жақсы сорттарын әкелген. 400 тонна өнім сатылымға қойылды.

    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform

    Фестиваль қонақтары тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар қуырылған, қайнатылған, езіліп пісірілген картоптың, салаттардың, самбуса және тіпті картоп кебабтарының дәмін тата алады.

    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform

    Бұл мереке ел президентінің бастамасымен пайда болған. Себебі бұл өнім Тәжікстанда өте танымал.

    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform

    Тәжікстанда картопты ет пен нан сияқты жақсы көреді. Елде жыл сайын 1 миллион тоннаға дейін картоп өсіріледі.

    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform
    фестиваль
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform
    картоп
    Фото: Мәдібек Жәнібеков / Kazinform

    Бұған дейін Тәжікстанда Мехргон егін жинау мерекесі қалай тойланатынын жазған болатынбыз.

