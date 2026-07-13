Джеки Чанның сапары қарсаңында Алматыда қауіпсіздік күшейтілді
АСТАНА. KAZINFORM — Джеки Чанның Алматыға келуіне орай қалада қауіпсіздік мәселесі талқыланды, деп хабарлайды Polisia.kz.
Әлемге әйгілі актер, режиссер әрі продюсер Джеки Чанның Алматыға келуі қарсаңында Алматы қаласы полиция департаментінде халықаралық киножобаны жүзеге асыру кезеңінде қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мәселелеріне арналған кеңейтілген жұмыс кеңесі өтті.
Жиынға қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, жол қозғалысын ұйымдастыруға, іс-шараларды сүйемелдеуге және түсірілімді ұйымдастырушылармен өзара іс-қимылды үйлестіруге жауапты қызметтер мен бөлімшелердің басшылары қатысты.
Алматы қаласы полиция департаментінің бастығы Айдын Қабдұлдинов әлемдік деңгейдегі киножобаның Алматыда түсірілуі қала үшін ғана емес, тұтас Қазақстан үшін де маңызды оқиға екенін атап өтті. Оның айтуынша, мұндай ауқымды жобалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету құқық қорғау органдарының жоғары кәсіби деңгейде әрі үйлесімді жұмыс істеуін талап етеді.
— Біздің басты міндетіміз — қоғамдық қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті сенімді қорғау және түсірілім жұмыстарының кедергісіз өтуіне барлық қажетті жағдайды жасау. Мұндай жобалар Қазақстанның халықаралық беделін нығайтуға ықпал етеді. Сондықтан әрбір қызмет кәсіби, үйлесімді әрі заң талаптарын қатаң сақтай отырып әрекет етуі тиіс, — деді Айдын Қабдұлдинов.
Кеңес барысында түсірілім алаңдарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жоба қатысушыларын сүйемелдеу, жол қозғалысын ұйымдастыру, жергілікті атқарушы органдармен және түсірілімді ұйымдастырушылармен өзара іс-қимылды үйлестіру, сондай-ақ ықтимал төтенше жағдайлар туындаған жағдайда әрекет ету алгоритмдері жан-жақты пысықталды.
Полиция департаменті бастығының тапсырмасына сәйкес күштер мен құралдарды жұмылдыру тәртібі, ведомствоаралық өзара іс-қимыл тетіктері, сондай-ақ қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге бағытталған профилактикалық және ұйымдастырушылық іс-шаралар кешені алдын ала айқындалды.
Еске салсақ, Маңғыстау облысында әлемге әйгілі актер Джеки Чанның қатысуымен түсірілетін «Доспехи Бога 4: Ультиматум» халықаралық кино жобасының түсірілімі басталғаны хабарланды.
Бұған дейін Аида Балаева Джеки Чанды Қазақстандағы түсірілімнің басталуымен құттықтағанын жазғанбыз.