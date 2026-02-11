KZ
    Дзюдодан Гран-при кезеңіне қатысатын қазақстандық балуандар белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) 6-8 наурыз аралығында Австрияның Линц қаласында өтетін Гран-при кезеңіне қатысатын спортшылардың алдын ала тізімін жариялады.

    Әбужақынова
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, аталған байрақты бәсекеде Қазақстан құрамасы да бақ сынайды. Төменде ұлттық құраманың алдын ала тізімі берілген.

    Ерлер

    60 келіге дейін: Аман Бақытжан, Шерзод Давлатов

    66 келіге дейін: Ғұсман Қырғызбаев, Бауыржан Нарбаев

    73 келіге дейін: Дастан Шаяхметов, Есет Қуанов

    81 келіге дейін: Абылайхан Жұбаназар, Әділет Алмат

    90 келіге дейін: Айдар Арапов, Нұржан Бейсенов,

    100 келіге дейін: Марат Байқамұров, Нұрлыхан Шархан

    100 келіден жоғары: Ғалымжан Қырықбай, Еламан Ерғалиев

    Әйелдер

    48 келіге дейін: Әбиба Әбужақынова, Диана Бүркеева

    52 келіге дейін: Меруерт Сәрсенова, Аружан Ережепова

    57 келіге дейін: Дана Әбдірова, Дина Мұханбет

    63 келіге дейін: Самалай Ерғалиева, Ханзада Қайратова

    70 келіге дейін: Кристина Сотникова, Ажар Асхат

    78 келіге дейін: Шынар Абатова, Назерке Тілеуханова

    78 келіден жоғары: Ақерке Рамазанова, Аида Тойшыбекова

    Айта кетейік, тізімге өзгеріс енгізілуі мүмкін.

    Қысқы Олимпиада ойындарында қазақстандық спортшылардың 11 ақпандағы жарыс кестесі жарияланды.

