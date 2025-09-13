Дзюдодан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы 12 қыркүйекте 5 медаль алды
АСТАНА. KAZINFORM - Дзюдодан Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Азия чемпионатының екінші күнінде 1 алтын, 1 күміс және 3 қола медаль жеңіп алды. Ел құрамасынан Інжу Жұмажан (57 келі) алтын, Тоғжан Төлебай (70 келіден жоғары) күміс алса, Ерасыл Болатбек (81 келі), Ұлдана Қожаназарова (70 келі), Ердәулет Жұмабай (90 келі) қола жүлдегер атанды.
Айта кетсек, бұдан бұрын 11 қыркүйекте ел құрамасынан Фархат Зейнолла (50 келі) чемпион атанса, Бекнұр Амангелді (55 келі), Таңжарық Момынтай (60 келі), Заманбек Бақтығали (66 келі) күміс медаль алды.
Ал Әбіш Пердалы (50 келі), Аслан Ерғалиев (55 келі), Зере Талғатқызы (40 келі), Аяжан Ринатқызы (48 келі) және Жанайым Маратбек (52 келі) үздік үштікті түйіндеді.
Осылайша, Қазақстан құрамасы жалпы саны 2 алтын, 4 күміс және 8 қола жүлдемен жалпы медаль кестесінде 3-ші орынға жайғасты.
Айта кетерлігі, жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты Индонезия астанасы Джакарта қаласында өтіп жатыр. Құрлықтық біріншілікке 21 елден 200-ге жуық татами шебері бақ сынауда.