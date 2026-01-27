ЕАЭО электронды коммерцияға бірыңғай ережелер енгізеді
АСТАНА. KAZINFORM – Еуразиялық экономикалық комиссия (ЕЭК) кеңесі Еуразиялық экономикалық одақтағы электрондық коммерция туралы келісім жобасын мақұлдап, құжатқа қол қою үшін қажетті рәсімдерді орындау үшін мүше мемлекеттерге жіберді, деп хабарлайды Kazinform.
Жоба 2021 жылы одаққа мүше мемлекеттердің үкімет басшылары бекіткен ЕАЭО-да электрондық коммерцияны дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау жол картасын іске асыру аясында дайындалды. Оның негізгі мақсаты - ішкі нарықта осы сауда түріне ортақ ережелерді белгілеу.
- Бұл ауқымды жұмыстың мақсаты электрондық коммерция тауарларының еркін қозғалысына кедергі келтіретін әртүрлі кедергілердің қаупін азайту. Кәсіпкерлер үшін бұл Одақ бойынша реттеудің біркелкілігін, болжамдылығын және ашықтығын, электрондық құжат айналымын пайдалану мүмкіндігін және әкімшілік ауыртпалықты және қаржылық шығындарды азайтуды білдіреді, - деп атап өтті ЕЭК сауда министрі Андрей Слепнев.
Тұтынушылар үшін бірыңғай ереже енгізу олардың құқықтарын дәстүрлі саудамен салыстыруға болатындай қорғауды, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жеке деректерді қорғау шараларын қамтамасыз етеді.
Кешенді құқықтық ортаны құру бес елдегі бизнес пен тұтынушылар үшін қолайлы жағдайлар жасаудағы маңызды қадам. ЕЭК веб-сайтының мәліметі бойынша, одақ нарығында электрондық коммерция тауарлары мен онымен байланысты қызметтердің еркін қозғалысын қамтамасыз ету азаматтарға әртүрлі аймақтардан келетін жоғары сапалы тауарлардың кең ауқымына қол жеткізуге мүмкіндік береді және бизнес үшін жаңа нарықтар ашады.
ЕЭК мәліметтері бойынша, Еуразиялық бестікте онлайн сауда танымал бола бастады. Бүгінгі таңда ЕЭО елдері халқының 95%-ы сатып алуларды осылайша жүзеге асырады. Алайда, әрбір екінші тұрғын өз құқықтарының бұзылуына тап болады.
Осыған байланысты, 2026 жылы Еуразиялық экономикалық комиссия одақ елдерімен бірлесіп, азаматтардың тауарлар мен қызметтерді онлайн сатып алу кезінде өз құқықтары туралы хабардарлығын арттыру үшін ақпараттық және білім беру іс-шараларын өткізуді жоспарлап отыр.