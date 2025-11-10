KZ
    20:43, 10 Қараша 2025

    Едіге Емберді ауыр атлетикадан Ислам ынтымақтастығы ойындарында үш медаль алды

    АСТАНА. KAZINFORM - Ауыр атлетикадан Қазақстан құрамасының өкілі Едіге Емберді Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында екі бірдей медальға қол жеткізді.

    Едіге Емберді
    Фото: Ұлттық олимпиадалық комитет

    Бұл туралы Ұлттық олимпиадалық комитет мәлім етті. 

    Алдымен спортшы жұлқа көтеруде үшінші орын алды.

    Кейін серпе көтеруде 191 келіні бағындырып, екінші нәтиже көрсетті.

    Сондай-ақ Емберді қоссайыстың қорытындысы бойынша (343 келі) қола медальға қол жеткізді.

    Осыған дейін Қазақстан ерлер құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарында жүзуден күміс жеңіп алғаны туралы жаздық.

     

