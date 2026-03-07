11:18, 07 Наурыз 2026 | GMT +5
Екі облыста ауа райына байланысты жолдар жабылды
АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылғы 7 наурыз сағат 10:30-да күннің бұзылуына байланысты екі облыстың республикалық маңызы бар автожолдарында көліктің барлық түрлері үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі, деп хабарлады ҚазАвтоЖол.
Ақмола облысы:
- «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы» автожолының 407 — 346 шақырым аралығы (СҚО шекарасы — Жақсы ауылы).
Солтүстік Қазақстан облысы:
- «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы» автожолының 407 — 429 шақырым аралығы (Чистополье ауылы — Ақмола облысының шекарасы).
Жолды 2026 жылы 8 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
Осыған дейін республикадағы ашық және жабық жолдар туралы жаздық.