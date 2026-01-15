KZ
    11:08, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Екі облыста көлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM – ЩҚО және Абай облыстарында ауа райының қолайсыздығына байланысты жолдар жабылды, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    2026 жылғы 15 қаңтар сағат 11:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдардабарлық көлік түрлерініңқозғалысына шектеу енгізіледі:

    Абай облысы:

    – «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау –Семей – Павлодар –РФ шекарасы» автожолының 1 087-1 103 шақырым аралығы (Боғас ауылының бұрылысынан Шығыс Қазақстан облысының шекарасына дейін).

    Шығыс Қазақстан облысы:

    – ««ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау –Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 1 103-1 256 шақырым аралығы (Абай облысының шекарасынан Зайсан қаласына дейін).

    Айта кетейік, жолды 2026 жылғы 15 қаңтар сағат 17:00-де ашу жоспарланып отыр. 

    Еске салсақ, Қазақстанда 15 қаңтарда қай жолдар жабық екенін жазған едік. 

