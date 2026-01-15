Қазақстанда 15 қаңтарда қай жолдар жабық
АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.
Ұлттық компанияның мәліметінше, ауа райының қолайсыздығына байланысты бірнеше өңірдегі автожолдарда көліктің барлық түрі үшін қозғалыс шектелді:
Абай облысы
• «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 910-1002-шақырым аралығы (Қалбатау ауылы – Көкпекті ауылы);
• «Өскемен – Семей» автожолының 103-198-шақырым аралығы (Шығыс Қазақстан облысының шекарасы – Семей қаласы).
Ақтөбе облысы
• «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 776-836-шақырым аралығы (ECO Oil ЖҚС – Хромтау қаласы).
Атырау облысы
• «Ақтөбе – Атырау – РФ шекарасы» автожолы, 621-841-шақырым (Атырау қаласы – Құрманғазы ауылы).
Шығыс Қазақстан облысында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы Осинов асуында уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен – Алтай – Катонқарағай – Рахман қайнары» авто жолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы – Серебрянск қаласы) учаскесінде қыс аяқталғанша сақталады.
Сонымен бірге «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолындағы жолайрықтың көпір құрылымының шеткі арқалықтары зақымдануына байланысты «Қалқаман» жолайрығы учаскесі жабылды. Атап айтқанда, Қалқаман елді мекеніне кіреберіс пен Астана бағытына шығатын жол уақытша жабық.
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер Қазақстанның бүкіл аумағында ауа райына байланысты ескерту жасаған еді.