KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:11, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА.KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Павлодар облысы:

    2026 жылғы 7 ақпан сағат 00:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 200 — 254 шақырым аралығында (Ақмола облысының шекарасы — Шідерті кенті) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу қойылады.

    Жолды 2026 жылы 7 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    Ақмола облысы:

    2026 жылғы 7 ақпан сағат 01:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 16 — 200 шақырым аралығында (Астана қаласы — Павлодар облысының шекарасы) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу қойылды.

    Жолды 2026 жылы 7 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    Бұған дейін Шығыс Қазақстан облысында жол жабылғанын жазған едік.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар