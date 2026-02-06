KZ
    04:33, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты Павлодар және Қарағанды облыстарында жол жабылғанын хабарлады.

    жол жабылды
    Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

    «2026 жылғы 6 ақпан сағат 03:30-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Қызылорда - Жезқазған - Қарағанды - Шідерті» автомобиль жолының 1135-1206 шақырым аралығындағы учаскесі (Қарағанды облысының шекарасынан Шідерті елді мекеніне дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі», делінген хабарламада.

    Жолды 2026 жылы 6 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланған. 

    Сондай-ақ Қарағанды облысында да көлік қозғалысына шектеу қойылды. 

    2026 жылғы 6 ақпан сағат 04:00-де ауа райының бұзылуына байланысты төмендегі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі: 

    - «Астана-Қарағанды-Алматы» автожолының 248-592 шақырым аралығындағы учаскесінде (Атамекен ауылы - Балхаш қаласы);

    - «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Бұғаз» автожолының 17-217 шақырым аралығында (Қарағанды қаласы – Қарқаралы ауылы);

    - «Қызылорда-Жезқазған-Қарағанды-Шідерті» автожолының 970-1135 шақырым аралығы (Қарағанды қаласынан Павлодар облысының шекарасына дейін).

    - Астана-Қарағанды(айналма жолмен) - Алматы" автожолының 164-198 шақырым аралығы, (Теміртау ақы алу пункті -Қарағанды қ.). 

    Жолды 2026 жылы 6 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    Айта кетейік, бүгін еліміздің үш облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды.

