Тренд:
    23:46, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Екі облыста жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Ақтөбе облысы:

    2026 жылғы 17 наурыз сағат 23:50-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда жүк және қоғамдық автокөліктердің қозғалысына шектеу енгізіледі:

    - «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы»11–104 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақтөбе қаласы – Қандыағаш қаласы);

    - «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы» автожолының 250-337 шақырым аралығындағы учаскесінде (Қарауылкелді ауылы – Атырау облысының шекарасы)

    Жолды 2026 жылғы 18 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    Атырау облысы:

    2026 жылғы 17 наурыз сағат 23:50-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар«Ақтөбе — Қандыағаш — Доссор — Атырау — РФ шекарасы» автожолының 337-346 шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы — Сағыз кенті) жүк және қоғамдық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    Жолды 2026 жылғы 18 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    Айта кетейік, «ҚазАвтоЖол» ҰК ауа райының бұзылуына байланысты ел бойынша бірнеше облыста жүк және қоғамдық көлік үшін жол қозғалысын шектеді.

    Эльмира Оралбаева
