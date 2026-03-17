Екі облыста жол жабылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
Ақтөбе облысы:
2026 жылғы 17 наурыз сағат 23:50-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда жүк және қоғамдық автокөліктердің қозғалысына шектеу енгізіледі:
- «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы»11–104 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақтөбе қаласы – Қандыағаш қаласы);
- «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы» автожолының 250-337 шақырым аралығындағы учаскесінде (Қарауылкелді ауылы – Атырау облысының шекарасы)
Жолды 2026 жылғы 18 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
Атырау облысы:
2026 жылғы 17 наурыз сағат 23:50-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар«Ақтөбе — Қандыағаш — Доссор — Атырау — РФ шекарасы» автожолының 337-346 шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы — Сағыз кенті) жүк және қоғамдық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Жолды 2026 жылғы 18 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
Айта кетейік, «ҚазАвтоЖол» ҰК ауа райының бұзылуына байланысты ел бойынша бірнеше облыста жүк және қоғамдық көлік үшін жол қозғалысын шектеді.