Қазір республика бойынша қай өңірлерде жолдар жабылды
АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ҰК ауа райының бұзылуына байланысты ел бойынша бірнеше облыста жүк және қоғамдық көлік үшін жол қозғалысын шектеді.
Ақтөбе облысы
— «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 776 — 1153 шақырым аралығы («Эко Ойл» ЖҚС — Ырғыз ауылы).
— «РФ шекарасы (Құрманғазы өткізу пункті) — Ақтөбе — Қандыағаш — Доссор — Атырау» автожолының 104 — 250 шақырым аралығы (Қандыағаш қаласы — Қарауылкелді ауылы). Жолды 2026 жылғы 18 наурыз сағат 19:00–де ашу жоспарланған.
— «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 1153 — 1240 шақырым аралығында (Ырғыз ауылы — Қызылорда облысының шекарасы).
— «Ақтөбе — Орал — РФ шекарасы (Сырым ө/п)» автожолының 526-710 шақырым аралығындағы учаскесінде (БҚО шекарасы — Құрмасай ауылы).
Қостанай облысы
— «Қостанай — Әулиекөл — Сұрған» автожолының 8 — 218 шақырым аралығы (Тобыл қаласы — Октябрьское ауылы);
— «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы» автожолының 555 — 682 шақырым аралығы (Тобыл қаласы — Сарыкөл ауылы);
— «Қостанай — Мамлютка» автожолының 250 — 403 шақырым аралығы (Тобыл қаласы — Ұзынкөл ауылы).
— «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ» автожолының 320 — 501 шақырым аралығы (Бестөбе ауылы — Рудный қаласы). Жолды 2026 жылы 18 наурыз сағат 09:00–де ашу жоспарланған.
Қызылорда облысы
— «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 1240 — 1362 шақырым аралығында (Ақтөбе облысының шекарасы — Арал қаласы). Жолды 2026 жылы 18 наурыз сағат 09:00–де ашу жоспарланған.
Батыс Қазақстан облысы
— «Ақтөбе — Орал — РФ шекарасы» 393-526 шақырым аралығы (Жымпиты ауылы — Ақтөбе облысы шекарасы). Жолды 2026 жылғы 18 наурыз сағат 09:00–де ашу жоспарланған.
