    19:40, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Екі облыста жол жабылды

    АСТАНА.KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    дорога закрыта, снег, автомобиль, метель, боран, қар
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    2026 жылғы 3 наурыз сағат 19:30-да ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлері үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі:

    Ақтөбе облысы:

    - «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автожолының 89-234 шақырым аралығы (Т.Жүргенов ауылы – Қостанай облысының шекарасы).

    Қостанай облысы:

    - «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автожолының 234-501 шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы – Рудный қаласы ).

    Жолды 2026 жылғы 04 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін Қызылорда облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын жазған едік.

    Эльмира Оралбаева
