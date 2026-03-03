KZ
    19:08, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қызылорда облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты бір облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Қызылорда облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    – 3 наурыз сағат 20:00-де ауа райының бұзылуына байланысты «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 1474 — 1912 шақырым аралығындағы учаскесінде (Әйтеке би кенті — Бәйгеқұм ауылы) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада. 

    Айта кетейік, жолды 2026 жылы 4 наурыз сағат 10:00-де ашу жоспарланып отыр. 

    Еске салсақ, осыған дейін Ақтөбеде биыл республикалық маңызы бар қай жолдар жөнделетінін жазған едік. 

