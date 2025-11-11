Екі облыстағы жолда көлік қозғалысына шектеу енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM – Ақмола мен Қарағанды облыстарындағы жолдара күн райына байланысты қозғалыс шектелді, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол».
Компания мәліметтеріне қарағанда, 11 қараша сағат 19:30- республикалық маңызы бар «Астана-Қарағанды-Алматы» автожолының 30-92 шақырым аралығындағы учаскесінде (Жібек Жолы ақы алу пунктінен - Қарағанды облысының шекарасына дейін) жүк және қоғамдық көліктерінің қозғалысына шектеу қойылады.
Жолды 2025 жылғы 12 қараша сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
Сондай-ақ сағат 19:30-да Қарағанды облысында республикалық маңызы бар «Астана-Қарағанды-Алматы» автожолының 92-164 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақмола облысының шекарасынан - Теміртау ақы алу пунктіне дейін) жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылды.
