17:10, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Екі өңірде ауа райына байланысты жабылған жол қайта ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» 16:00-де Ақмола және Қарағанды облыстарында республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түріне енгізілген шектеу алынып, қозғалыс қалпына келтірілгенін хабарлады.
Ақмола облысы:
— «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 30-92 шақырым аралығындағы учаскесі (Жібек Жолы ақы алу пунктінен Қарағанды облысының шекарасына дейін).
Қарағанды облысы:
— «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 92-164 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақмола облысының шекарасынан Теміртау ақы алу пунктіне дейін).
Ұлттық компания 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болатынын ескертеді.
Еске сала кетейік, бұған дейін бір облыста көлік қозғалысына шектеу енгізілгенін жазған едік.