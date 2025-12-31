KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    04:50, 31 Желтоқсан 2025

    Екі өңірде ауа райының қолайсыздығына байланысты жол жабылды

    АCТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ұлттық компаниясы ауа райының нашарлауына байланысты Қарағанды және Жамбыл облыстары аумағындағы республикалық маңызы бар жол учаскелерінде көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    жол жабылды
    Фото: Видеодан скриншот

    Қарағанды облысы:

    31 желтоқсан күні сағат 04:30-да ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Астана – Қарағанды – Алматы» 592-750-шақырым аралығы (Балқаш қаласы - Жамбыл облысы шекарасы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді.

    Жамбыл облысы:

    31 желтоқсан сағат 04:30-да Қарағанды облысында ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Астана - Қарағанды - Алматы» автожолының 2005-2152-шақырымы аралығында (Қарағанды облысының шекарасынан Бұрылбайтал ауылына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді.

    Аталған жол учаскелерін бүгін сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    Айта кетейік, кеше Абай облысында ауа райы қолайсыздығына байланысты жол жабылды.

    Тегтер:
    Қарағанды облысы ҚазАвтоЖол Көктайғақ Ауа райы Жамбыл облысы Жол жабылды Қар Жол Көлік
