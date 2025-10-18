KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    01:34, 18 Қазан 2025 | GMT +5

    Екінші рет «Қазақстан барысы» атануға бар күшімді саламын — Ерасыл Қажыбаев

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақ күресінен 2024 жылғы «Қазақстан барысының» чемпионы Ерасыл Қажыбаев жеңісті жолын жалғастыруға дайын екенін айтты.

    Екінші рет «Қазақстан барысы» атануға бар күшімді саламын – Ерасыл Қажыбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Спортшы Астана қаласындағы «Damu Mall» сауда орталығында өткен салмақ өлшеу рәсімінен кейін Kazinform тілшісінің сұрағына жауап беріп, биылғы турнирдегі басты мақсатымен бөлісті. 

    — Дайындық және көңіл-күй бәрі ойдағыдай. Еңбек етіп, аянбай тер төктік. Енді соның жемісін көретін уақыт келді. Басты мақсат — былтырғы жеңісті қайталау. Сол үшін, ертең бар күшімді салып, өнерімді көрсетемін, — деді Ерасыл.

    Сонымен қатар, ол биылғы турнирдегі басты қарсыласын атады.

    — Басты қарсылас ретінде осы турнирге қатысқан барлық 42 балуанды айтар едім. Боз кілемде әлсіз қарсылас жоқ, бәрі мықты. Жеребеге түскен әр қарсыласпен жақсы өнер көрсетуге тырысамын. Басқа ештеңе ойламаймын, — деді даңқты балуан.

    Айта кетейік, Ерасыл Қажыбаев Абай облысы атынан өнер көрсетеді. Салмақ өлшеу қортындысы бойынша ол таразыда 151.4 келіні көрсетті.

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, 14-ші мәрте алауы тұтанғалы отырған финалдық жарыс 18 қазан күні елорда төріндегі Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді.

    Тегтер:
    Балуан Астана турнир Спорт
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Автор
