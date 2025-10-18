Екінші рет «Қазақстан барысы» атануға бар күшімді саламын — Ерасыл Қажыбаев
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақ күресінен 2024 жылғы «Қазақстан барысының» чемпионы Ерасыл Қажыбаев жеңісті жолын жалғастыруға дайын екенін айтты.
Спортшы Астана қаласындағы «Damu Mall» сауда орталығында өткен салмақ өлшеу рәсімінен кейін Kazinform тілшісінің сұрағына жауап беріп, биылғы турнирдегі басты мақсатымен бөлісті.
— Дайындық және көңіл-күй бәрі ойдағыдай. Еңбек етіп, аянбай тер төктік. Енді соның жемісін көретін уақыт келді. Басты мақсат — былтырғы жеңісті қайталау. Сол үшін, ертең бар күшімді салып, өнерімді көрсетемін, — деді Ерасыл.
Сонымен қатар, ол биылғы турнирдегі басты қарсыласын атады.
— Басты қарсылас ретінде осы турнирге қатысқан барлық 42 балуанды айтар едім. Боз кілемде әлсіз қарсылас жоқ, бәрі мықты. Жеребеге түскен әр қарсыласпен жақсы өнер көрсетуге тырысамын. Басқа ештеңе ойламаймын, — деді даңқты балуан.
Айта кетейік, Ерасыл Қажыбаев Абай облысы атынан өнер көрсетеді. Салмақ өлшеу қортындысы бойынша ол таразыда 151.4 келіні көрсетті.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, 14-ші мәрте алауы тұтанғалы отырған финалдық жарыс 18 қазан күні елорда төріндегі Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді.