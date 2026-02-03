KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    03 Ақпан 2026

    Экологияға келтірілген зиян үшін төлем тәртібі өзгерді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қоршаған ортаға теріс әсер үшін төлемнің бюджеттік коды өзгертілді, деп хабарлайды Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі.

    Қоршаған орта, табиғат
    Фото: Gov.kz

    Қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін алынатын төлем Бюджет кодексіне сәйкес арнайы түсімдер санатына жатады. Осыған байланысты заңнама талаптарына сәйкестендіру мақсатында Қаржы министрлігі бюджеттік сыныптама кодын 105316-дан 401101-ге өзгертті.

    — Салық есептілігінің 870.00 декларациясы бойынша төлемдерді бөлуге қатысты тиісті жаңартулар 2026 жылғы 3 ақпаннан бастап қолданысқа енгізілді. Осыған орай, төлемдердің бюджетке дұрыс және уақтылы есептелуі үшін қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемдер 401101 бюджеттік сыныптама коды бойынша жүзеге асырылуы қажет, — деп ескертті комитет.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, қарызы ең көп 6 компания анықталды.

    Тегтер:
    Мемлекеттік кірістер Бюджет Табиғат Экология
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
