Экономикалық өсім, несие нарығы және бизнесті қолдау: Үкімет пен Ұлттық банк басымдықтарды айқындады
АСТАНА. KAZINFORM – Экономиканың өсуі, кредиттік нарықтың дамуы, бизнесті қолдау және экономиканың нақты секторын ынталандыру Үкімет, Ұлттық Банк, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы және сарапшылар қоғамдастығы өкілдерінің бірлескен талқылау тақырыбының негізіне айналды.
Мемлекет басшысы алға қойған міндет – орнықты экономикалық өсуді және азаматтардың әл-ауқатын арттыруды қамтамасыз ету экономикалық блоктың жұмысы үшін негізгі бағдар болып қала береді. Осы мақсатқа сүйене отырып, кездесуге қатысушылар ағымдағы макроэкономикалық жағдайды, 2026 жылдың бірінші жартыжылдығындағы Қазақстанның экономикалық белсенділігінің алдын ала қорытындыларын қарастырып, макроэкономикалық саясаттың одан арғы басымдықтарын талқылады.
Сараптамалық кездесу Ұлттық экономика министрлігі жанындағы Экономикалық зерттеулер институтының алаңында өткізілді. Талқылауға Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин, ҚР Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Дәурен Сәлімбаев, «Атамекен» ҰКП басқарма төрағасының орынбасары Тимур Жәркенов, Экономикалық зерттеулер институты төрағасының орынбасары Дастан Әкебаев және институт сарапшылары қатысты.
Экономикалық зерттеулер институтының ішкі сұраныс динамикасына, несиелендіруді дамытуға және салалық белсенділікке арналған талдамалық баяндамасы талқылауға негіз болды.
Ұсынылған дерекке қарағанда, 2026 жылғы қаңтар–мамыр қорытындылары бойынша Қазақстандағы ЖІӨ нақты өсімі – 3,7%. Экономиканың мұнай емес секторы 5%-ға, құрылыс – 13,4%-ға, өңдеу өнеркәсібі – 9%-ға өсті. Өңдеудің өсуіне негізінен машина жасау, химия өнеркәсібі, металл бұйымдарын өндіру, сондай-ақ азық-түлік өндірісі үлес қосты. 6 айдың қорытындысы бойынша жылдық инфляция 10,3%-ға баяулады. Сондай-ақ талдамалық баяндамада азық-түлік және азық-түлікке жатпайтын тауардың бөлшек сауда динамикасы, іскерлік белсенділіктің түрлі индикаторы, тұтынушылық сұраныстың несиелік арнасы және проблемалық несиелер динамикасы туралы мәлімет ұсынылды.
Талқылау барысында Серік Жұманғарин кредиттік нарықтың ағымдағы үрдістеріне егжей-тегжейлі тоқталды.
«Бүгін біз экономиканың түрлі секторында көп бағытты процесті көріп отырмыз. Тұтынушылық несиелеу қарқыны 2024 жылы баяулай бастап, кепілсіз қарыздардың динамикасы да біртіндеп төмендеген. Нәтижесінде автомобиль нарығы, тұрмыстық техника, электроника, қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары қарқынды өсу кезеңінен кейін объективті тұрақтануға көшуде. Бұл үрдіс тек 2025 жылдан бері жүзеге асырылып келе жатқан макропруденциалдық саясатқа ғана емес, сонымен қатар нарықтың табиғи қанықтылығына да байланысты екенін түсіну маңызды. Тұтынушылық несиелеу түбегейлі жаңа сұранысты тудырмайды, тек оның уақытын ғана өзгертеді. Сонымен қатар бүгінгі таңда сараланған тәсілді ұстану өте маңызды: қызып кеткен тұтынушылық сегменттерді шектеу, сонымен бірге ұзақ мерзімді экономикалық өсуді қалыптастыратын салалардың дамуына жағдай жасау. Тұрғын үй, сапалы ипотека және автомобиль өнеркәсібі іргелес өндірістер мен қызметтердің дамуын қамтамасыз ететін маңызды өсу нүктелері болып қала береді. Үкіметтің басты міндеті-еңбек өнімділігін арттыру және экономиканың негізгі секторларында азаматтардың нақты табысын арттыру», — деп атап өтті Серік Жұманғарин.
ҚР Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов Ұлттық Банктің бағалауы бойынша ішкі сұраныстың ағымдағы серпіні экономиканың жүйелі салқындауын көрсетпейтінін атап өтіп, монетарлық реттеушінің ұстанымын ұсынды. Бөлшек сауда жыл басынан бері біршама жеделдесе, ал тұтынушылық несиелендірудің баяулауы халықтың кредиттелуін және инфляциялық қысымды төмендету бойынша қабылданған шаралардың нысаналы нәтижесі. Мұндай жағдайларда сұранысты қосымша ынталандыру талап етілмейді. Өйткені ұсыныстың ағымдағы шектеулерінде ол негізінен инфляциялық әсерге ие болуы мүмкін.
«ҚНРДА-мен бірлесіп іске асырылған шаралар кешені инфляция драйверінің бірі болған кепілсіз несиелердің нормативтен тыс өсуін тоқтатуға мүмкіндік берді. Бұл ретте біз барынша салмақты әрекет етеміз. Қазіргі уақытта қабылданған шаралардың нәтижесін талдау негізінде біз БЖК және ҚТК бойынша талаптарды қатаңдатудан бас тарту, сондай-ақ ипотека бойынша СЭС төмендетпеу туралы бірлескен шешім қабылдадық. Бұдан басқа, экономикадағы жиынтық сұраныс қазір инвестициялардағы оң үрдіс есебінен қолдау табуда, онда инвестицияның 70%-дан астамы жеке секторға тиесілі», — деп атап өтті ҚР Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов.
Кредиттік портфельдер мен қаржы жүйесін қорғау шараларының сапасын талдауды ҚНРДА төрағасының орынбасары Дәурен Сәлімбаев жалғастырды.
«NPL 90+ қалдықтарының жалпы көлемінің өсуі өткен кезеңдердің жинақтаушы көрсеткіші және жаңадан берілетін қарыздардың сапасын көрсетпейді. Біз жеке тұлғалардың кепілсіз несиелері бойынша 1,5% бақыланатын деңгейде болатын дефолт-рейтингке назар аударамыз. Корпоративтік секторда және ШОБ-та портфельдердің жүйелі нашарлауы да тіркелмейді. Сонымен бірге Агенттік бизнесті макропруденциалды ынталандырудың белсенді саясатын жүргізуде: ШОБ кредиттері үшін тәуекел-салмақтау коэффициенті 50%-ға дейін (стандартты 100%-ға қарсы және тұтынушылық 350%-ға дейін) төмендетілді. Бұл нақты секторды қаржыландыру үшін банктердің капиталын босатады», — деді Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары.
Кездесуге қатысушылар Қазақстанның жалпы макроэкономикалық бейнесі оң күйінде қалуда, ал тұтынуды тұрақты салқындату бірнеше жыл бойы кредиттеудің аса жоғары (30%+) қарқынынан кейін қалыпқа келтірудің заңды процесі деген пікірге келісті.
Кездесуде сауданы трансформациялауға және e-commerce-ке сұраныс ағынына ерекше назар аударылды (ҚР-да электрондық бөлшек сауда көлемі 2025 жылға қарай 3,77 трлн теңгеге дейін ұлғайды). Ірі цифрлық платформалар мен маркетплейстер біртіндеп қаржылық экожүйеге айналып, банктердің белгілерін игеріп жатқан кезде, қатысушылар жедел әрекет ету қажеттілігін мәлімдеді.
Ұлттық Банк пен ҚНРДА бірлесіп әзірлеген BNPL (бөліп төлеу) нарығын реттеу жөніндегі заңнамалық түзетулер тұтынушылардың құқықтарын қорғауға қатаң талаптарды енгізеді. Егер сатып алу процесіне үшінші қаржыландырушы тарап тартылса, ол банк болып табылмаса да, оған тиісті міндеттемелер жүктеледі.
Қатысушылар атап өткендей, маркетплейстерді реттеу – бұл тұтынушылардың құқықтарын қорғау, жасырын комиссияларды монополиялық белгілеуге жол бермеу және тәуекелдерді бөлуді бақылау мәселесі. Ойынның бірыңғай ережелерін Сауда және интеграция министрлігі, ҚНРДА, БҚДА және «Атамекен» ҰКП әзірлейді.
Экономикалық саясатты талқылау шеңберінде Тимур Сүлейменов шағын және орта бизнес елдегі жұмыспен қамтудың шамамен 40% қамтамасыз ететініне және нарықтағы кез келген ауытқулар азаматтардың осы санатының нақты табысына тікелей әсер ететініне назар аударды.
Кеңеске қатысушылар банктердің қаржылық белсенділігін тұтыну секторынан нақты экономика мен ШОБ-ты кредиттеуге қайта бағдарлаудың маңыздылығын атап өтті. Осыған байланысты «Бәйтерек» холдингі мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ желісі бойынша стратегиялық жобаларды қаржыландыру бағдарламаларын қоса алғанда, ШОБ іскерлік белсенділігін ынталандырудағы мемлекеттік даму институттарының рөлі атап өтілді. Қатысушылар бизнесті қолдау бағдарламалары ең алдымен экономиканың өндірістік әлеуетін кеңейтуге бағытталған, ашық, нүктелі болуы тиіс екенін атап өтті. Ұлттық Банк квази-фискалды қаржыландыру ұсыныстың, өнімділіктің және локализацияның өсуіне әкелген жағдайда ғана дезинфляциялық әсер етуі мүмкін екенін атап өтті. Әйтпесе, мұндай бағдарламалар жиынтық сұранысты күшейтеді және қосымша инфляциялық қысым жасайды.
Банк қауымдастығымен бірлесіп жұмыс істеу қажеттілігі, тікелей бәсекелестікке/банктерді нарықтық саладан шығаруға жол бермеу де атап өтілді.
Фискалдық саясат туралы айта отырып, тараптар мерзімсіз салықтық жеңілдіктер беру тәжірибесінен бас тарту керектігіне келісті. Мемлекеттік преференциялар инвесторларға қарсы міндеттемелердің орнына ғана бөлінуі керек: ашық есеп беру және өндірісті нақты оқшаулау. Тиімді нарықтық жобаларға қолдау көрсетілуі тиіс, ал тек тиімсіз мемлекеттік субсидиялар есебінен қолдан жасалған экономикалық модельдер жасауға жол берілмейді.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар өзекті деректерді мониторингілеу және талдау негізінде макроэкономикалық, пруденциалдық және квазифискалдық тетіктерді нүктелік баптауды жалғастыруға келісті. Бұл ретте қатысушылар экономикалық саясат шаралары сұранысты жасанды ынталандыруға емес, инфляцияны төмендетуге, өнімділікті арттыруға, ұсынысты кеңейтуге және экономикалық өсу сапасын арттыруға бағытталуы тиіс екенін атап өтті.
Кездесу қорытындысы бойынша қатысушылар экономика салалары бөлінісінде жобаларды қаржыландырудың өзекті мәселелері бойынша «Бәйтерек» холдингімен және екінші деңгейдегі банктермен жеке кездесу өткізуге келісті.
Айта кетейік, гонконгтық компаниялар Қазақстандағы «жасыл» энергетика жобаларына қызығушылық танытты.