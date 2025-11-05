Экс-судья Айгүл Сайлыбаеваның қазасы: Қазақстанда жаңа эпизодтар негізінде тергеу басталды
АСТАНА. KAZINFORM – Германияда қайтыс болған бұрынғы судья Айгүл Сайлыбаева ісіне қатысты Қазақстанда жаңа қылмыстық істер тіркелді. Бұл туралы адвокат Жанна Оразбақова Instagram парақшасында хабарлады.
Еске сала кетсек, 2025 жылдың маусым айында Германия аумағында экс-судья Айгүл Сайлыбаеваның зорлық-зомбылық белгілері бар денесі табылған болатын.
Адвокаттың айтуынша, қайғылы оқиғадан бері бір жарым жыл өтсе де, Германиядағы құқық қорғау органдары тарапынан істі тергеуде айтарлықтай ілгерілеу жоқ.
— Қазақстан аумағында Айгүлге жасалған азаптаулар фактісі бойынша қылмыстық іс тіркей алдық. Оның құрбылары Донцовтың қолынан алған дене жарақаттарының фотосуреттерін ұсынып, куәлік берді, — деді адвокат.
Оның мәлімдеуінше, неміс полициясы әрекетсіз отыр және күдіктілерді іздестіру мен ұстау бойынша шара қолданбаған.
— Ал Донцов Александр болса, бостандықта емін-еркін жүр, тіпті БАҚ-қа сұхбат береді. Қаза тапқан Айгүл – Қазақстан азаматы. Оның қартайған ата-анасы жүкті қызынан айырылды, немересімен байланыс орната алмай отыр, — деп жазды Оразбақова.
Адвокат сот-медициналық сараптама қорытындысын да жариялады. Сарапшылардың мәліметінше, қылмыс кемінде екі түрлі заттың — өткір және доғал құралдың көмегімен жасалған. Бастың артқы тұсына тиген соққы Айгүлдің есінен тануына себеп болуы мүмкін. Бетінде, мойнында және денесінде көптеген жарақаттар, сонымен қатар алақандары мен саусақтарының арасында терең тіліктер анықталған.
Өлімнің себебі — көп мөлшерде қан жоғалту.
— Айгүлдің ата-анасы біздің Сыртқы істер министрлігі неміс әріптестеріне дипломатиялық нота жіберіп, қылмыскерлерді іздеу ісін жандандырады деп үміттенеді. Сондай-ақ Қазақстанда тіркелген «азаптау фактісі» бойынша қылмыстық іс аясында толыққанды және әділ тергеу жүргізіліп, тиісті үкім шығарылады деп сенеді, — деді Оразбақова.
2025 жылғы 29 тамызда Германия прокуратурасы Kazinform тілшісінің сауалына жауап беріп, тергеудің аяқталуы әзірге күтілмейтінін және ешкімнің ұсталғаны туралы ақпарат жоқ екенін мәлімдеді.
Айта кетсек, Айгүл Сайлыбаева — Астананың Сарыарқа аудандық сотының бұрынғы судьясы, «Болашақ» бағдарламасының түлегі. Ол 2024 жылғы 4 маусымда Германияның Бенсхайм қаласында із-түзсіз жоғалып кеткен. Сол күні ол қызын балабақшаға апарып, содан кейін байланыс үзілген.
Түстен кейін шамамен 14:30-да баланы әжесі – Наталья Донцова алып кеткен, кейін оның өзі де жоғалған.
Бірнеше аптадан соң Айгүлдің зорлық белгілері бар денесі қаланың шетінде, пластикалық қаптың ішінен табылған.
Айгүл Сайлыбаевамен бірге оның 49 жастағы енесі Наталья Донцова да жоғалып кеткен. 4 маусым күні ол немересін балабақшадан алып келген соң, содан бері оны ешкім көрмеген.