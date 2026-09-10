Ел энергетикасы қысқа қаншалықты дайын
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстары аяқталуға жақын. Электр станцияларындағы 50 негізгі жабдық күрделі жөндеуден өтті, 17 мың шақырымнан астам электр беру желісі жаңартылды.
Бұл мәселе Энергетика министрлігінің Мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті жанындағы Республикалық штабтың кезекті отырысында қаралды.
Жазғы кезеңде елдегі энергетика нысандарында ауқымды жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі уақытта электр станцияларындағы 4 энергия блогы, 28 қазандық және 18 турбина толық жөнделген.
Сонымен бірге 3 энергия блогы, 26 қазандық және 21 турбинада жөндеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр.
Жылу желілерін дайындау бойынша жоспарланған 377 шақырымның 334 шақырымында, яғни 88,6%-ында жұмыстар аяқталды.
— Электр желілерінде де негізгі жұмыс көлемі орындалды. Жылыту маусымына дайындық жоспарына сәйкес 17 мың шақырымнан астам электр беру желісі күрделі жөндеуден өтті. Бұдан бөлек, 444 қосалқы станцияның 426-сы және 3408 тарату және трансформаторлық пункттің 3385-і дайындалды, — деп хабарлады ведомство.
Осылайша, жылыту маусымын бастауға қажетті станциялық жабдықтардың негізгі құрамы қалыптасты. Энергетикалық нысандарда отынның нормативтік қоры да қамтамасыз етілген.
— Жылыту маусымына дайындық жоспарлы режимде жүргізілуде. Жөндеу жұмыстарының негізгі көлемі орындалды. Қазіргі уақытта қалған іс-шараларды аяқтап, жабдықтар мен желілердің дайындығын қамтамасыз ету, сондай-ақ дайындық паспорттарын алу үшін құжаттарды уақтылы тапсыру қажет, — деді Комитет төрағасы Ержан Ертаев.
Отырыста ерекше бақылауда тұрған нысандардың дайындығына да жеке назар аударылды. Олар бойынша нақты міндеттер мен мерзімдер белгіленді.
Өңірлік штабтарға қалған жұмыстарды қысқа мерзімде аяқтап, қажетті материалдар мен жабдықтардың жеткізілуін және персоналдың толық жұмылдырылуын қамтамасыз ету тапсырылды.
Еске салайық, бұған дейін Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов әкімдерге энергия нысандарының қыс мезгіліне дайындығын бағалау жөніндегі комиссиялардың жұмысына тікелей қатысуды тапсырған еді.