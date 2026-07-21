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    Елде алғаш рет экономикалық білімі бар полицейлер сарапшы-тауартанушылар атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда экономикалық білімі бар полицейлер жаңа мамандық игерді, деп хабарлайды Қостанай облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

    Полицейских нового профиля впервые подготовили в Казахстане: чем они будут заниматься
    Фото: Қостанай облысы ПД

    Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі полиция генерал-лейтенанты Ержан Сәденовтің тапсырмасы бойынша Қостанай облысының Полиция департаментінде сарапшы кадрларды даярлаудың жаңа кезеңі іске асырылды.

    Қазақстанда алғаш рет экономикалық білімі бар полиция қызметкерлері мамандандырылған оқытудан өтіп, тауартану және азық-түлік емес тауарларды сараптау саласындағы сарапшылардың біліктілігін алды.

    Қостанай облысы бойынша сот сараптамалары Институты филиалының басшысы Евгений Сохарев пен Қостанай облысы ПД Жедел-криминалистикалық басқармасының бастығы Нұрлан Арыстанов Карина Клименко мен Марат Жүсіповке біліктілікті арттыру туралы сертификаттарды табыстады.

    — Алынған білім мамандарға қылмыстық істерді тергеу кезінде қажетті тауарлық зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді, бұл сараптамалық-криминалистикалық сүйемелдеудің сапасын арттырады және сараптама жүргізу мерзімдерін қысқартады, — дейді тәртіп сақшылары.

    Осыған дейін Ақтөбеде егіз полицейлер қызмет ететінін, бірі жол апатын тергеп, екіншісі қоғамдық тәртіпті күзететінін жазған едік.

    Қостанай ҚР ІІМ Полиция Мамандық
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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