KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:30, 10 Қараша 2025 | GMT +5

    Елде арнайы операция кезінде 40 қару мен 800 оқ-дәрі тәркіленді

    АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылдың қазанында полиция органдарымен бірлесіп және прокуратураның үйлестіруімен Астана, Алматы қалаларында және тоғыз облыста қарудың заңсыз айналымын тоқтату бойынша бірқатар жедел-іздестіру іс-шарасы жүргізілді. 

    Елде арнайы операция кезінде 40 қару мен 800 оқ-дәрі тәркіленді
    Фото: ҰҚК

    40 қару-жарақ тәркіленді: жаяу әскер отшашары, 4 Калашников автоматы, 12 тапанша, 23 мылтық, 5 граната және 800-ден астам оқ-дәрі.

    Елде арнайы операция кезінде 40 қару мен 800 оқ-дәрі тәркіленді
    Фото: ҰҚК

    Көрсетілген фактілер бойынша жедел-іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр.

    Елде арнайы операция кезінде 40 қару мен 800 оқ-дәрі тәркіленді
    Фото: ҰҚК

    Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

    Елде арнайы операция кезінде 40 қару мен 800 оқ-дәрі тәркіленді
    Фото: ҰҚК

    ҰҚК қару мен оқ-дәрілердің заңсыз айналымына қарсы жұмысты жалғастырып жатыр. 

    Елде арнайы операция кезінде 40 қару мен 800 оқ-дәрі тәркіленді
    Фото: ҰҚК

    Айта кетелік Маңғыстауда 62 кг марихуана, қару-жарақ пен 32 млн теңге тәркіленген еді

    Тегтер:
    Қылмыс Қару-жарақ ҚР ҰҚК
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар