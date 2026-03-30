Елде базар саны азайды
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың қорытындысы бойынша елімізде 588 базар жұмыс істейді, 2024 жылға қарағанда базар саны 38-ге азайған. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады.
Олардың басым бөлігі қалалық жерлерде орналасқан (417), ауылдық жерлерде - 171 базар.
Базар саны бойынша тізім басында Түркістан облысы тұр - 103, одан кейін Алматы облысы - 57 мен Ақтөбе облысы - 53. Сауда базары Ұлытау облысында ең аз - 6 базар.
Базардағы сауда орындарының саны да бір жыл ішінде азайып, 147,6 мыңға жетті (2024 жылы - 150,8 мың).
Өңірлік бөліністе сауда орындарының ең көп саны Алматы қаласында тіркелген (26,5 мың), алғашқы үштікте, сондай-ақ, Жамбыл (19,8 мың) мен Алматы облыстары да бар (17,2 мың).
Жалпы базар санының ішінде 265 базар заңды тұлғаларға тиесілі болса, 323 базар дара кәсіпкерлердің иелігінде.
588 базардың 9 коммуналдық, 323 жабық базарға жатады. Сатылатын тауар түріне қарай 222 базар мамандандырылған, ал 366 - әмбебап.
Сауда көлемі бойынша 39 базар көтерме, 549 базар бөлшек саудаға арналған.
