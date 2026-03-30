    17:05, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    Елде базар саны азайды

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың қорытындысы бойынша елімізде 588 базар жұмыс істейді, 2024 жылға қарағанда базар саны 38-ге азайған. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады. 

    крупы, базар, чай, орехи, курага, изюм, базар в Ташкенте
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Олардың басым бөлігі қалалық жерлерде орналасқан (417), ауылдық жерлерде - 171 базар.

    Базар саны бойынша тізім басында Түркістан облысы тұр - 103, одан кейін Алматы облысы - 57 мен Ақтөбе облысы - 53. Сауда базары Ұлытау облысында ең аз - 6 базар.

    Базардағы сауда орындарының саны да бір жыл ішінде азайып, 147,6 мыңға жетті (2024 жылы - 150,8 мың).

    Өңірлік бөліністе сауда орындарының ең көп саны Алматы қаласында тіркелген (26,5 мың), алғашқы үштікте, сондай-ақ, Жамбыл (19,8 мың) мен Алматы облыстары да бар (17,2 мың).

    Жалпы базар санының ішінде 265 базар заңды тұлғаларға тиесілі болса, 323 базар дара кәсіпкерлердің иелігінде.

    588 базардың 9 коммуналдық, 323 жабық базарға жатады. Сатылатын тауар түріне қарай 222 базар мамандандырылған, ал 366 - әмбебап.

    Сауда көлемі бойынша 39 базар көтерме, 549 базар бөлшек саудаға арналған.

    Айта кетелік Алматыда «Байсат» базары үшінші рет сатылымға шығарылғаны туралы жазған едік

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
