    12:36, 17 Қараша 2025 | GMT +5

    Елде құрылыс компанияларының мүддесін қорғайтындар тым көп сияқты — Аймағамбетов

    АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов Құрылыс кодексіндегі түйткілді нормалар қабылданбай жатқанын сынға алды. Бұл туралы ол Telegram-арнасында жазды.

    Асхат Аймагамбетов
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Өкінішке қарай, Құрылыс кодексінің жобасына берген біздің маңызды түзетулеріміздің басым бөлігі қабылданған жоқ. Алда небәрі бірнеше жұмыс тобы ғана қалды — уақыт өте аз, — деп жазды депутат.

    Аймағамбетов әр азамат үшін қажет мәселелерді қозғап отырғанын айтты: 

    — мектептер мен балабақшалар тұрғын үйлерден кейін емес, бірге салынуы тиіс;

    — геологиялық зерттеулер шынайы болуы керек, «сатып алынған» жалған қорытындылар емес;

    — мектеп пен ауруханаға арналған жерді қорғау, олардың орнына түнгі клуб немесе дүкен салуға жол бермеу;

    — құрылысшылардың нақты жауапкершілігі болуы тиіс, қағаз жүзіндегі жалған меморандумдар емес;

    — әлеуметтік нысандарды қабылдау комиссияларына қоғам өкілдері қатысуы тиіс;

    — сапасыз құрылыс үшін нақты және қатаң айыппұлдар мен жауапкершілік енгізілуі қажет.

    — Әзірше осы күйінде, бұл нормаларсыз Кодексті қабылдауға болмайды. Заң адамдарды қорғауы керек, құрылыс компанияларын емес. Елде Құрылыс компанияларының мүддесін қорғайтындар тым көп сияқты, — деп атап өтті Асхат Аймағамбетов.

    Бұдан бұрын Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов жаңа Құрылыс кодексінің жобасынан мектеп пен балабақшаларға қатысты маңызды нормалар алынып қалғанын мәлім еткен еді.

