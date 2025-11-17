Елде құрылыс компанияларының мүддесін қорғайтындар тым көп сияқты — Аймағамбетов
АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов Құрылыс кодексіндегі түйткілді нормалар қабылданбай жатқанын сынға алды. Бұл туралы ол Telegram-арнасында жазды.
— Өкінішке қарай, Құрылыс кодексінің жобасына берген біздің маңызды түзетулеріміздің басым бөлігі қабылданған жоқ. Алда небәрі бірнеше жұмыс тобы ғана қалды — уақыт өте аз, — деп жазды депутат.
Аймағамбетов әр азамат үшін қажет мәселелерді қозғап отырғанын айтты:
— мектептер мен балабақшалар тұрғын үйлерден кейін емес, бірге салынуы тиіс;
— геологиялық зерттеулер шынайы болуы керек, «сатып алынған» жалған қорытындылар емес;
— мектеп пен ауруханаға арналған жерді қорғау, олардың орнына түнгі клуб немесе дүкен салуға жол бермеу;
— құрылысшылардың нақты жауапкершілігі болуы тиіс, қағаз жүзіндегі жалған меморандумдар емес;
— әлеуметтік нысандарды қабылдау комиссияларына қоғам өкілдері қатысуы тиіс;
— сапасыз құрылыс үшін нақты және қатаң айыппұлдар мен жауапкершілік енгізілуі қажет.
— Әзірше осы күйінде, бұл нормаларсыз Кодексті қабылдауға болмайды. Заң адамдарды қорғауы керек, құрылыс компанияларын емес. Елде Құрылыс компанияларының мүддесін қорғайтындар тым көп сияқты, — деп атап өтті Асхат Аймағамбетов.
Бұдан бұрын Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов жаңа Құрылыс кодексінің жобасынан мектеп пен балабақшаларға қатысты маңызды нормалар алынып қалғанын мәлім еткен еді.