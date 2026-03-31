Елде мәдени мұраны қорғау жөніндегі мамандарды даярлау күшейтіледі
АСТАНА.KAZINFORM — ЮНЕСКО мен ИСЕСКО аясында мәдени мұраны сақтау және ілгерілетудің 2026–2028 жылдарға арналған кешенді жоспары шеңберінде мәдени мұраны қорғау саласында мамандар даярлауды күшейту көзделген. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Бұл туралы ЮНЕСКО және ИСЕСКО істері жөніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық комиссиясы жанындағы Материалдық емес мәдени мұраны қорғау комитеті төрағасының орынбасары Рустам Мұзафаров айтып берді.
— Кешенді жоспар тағы бір өте маңызды мәселені — мұраны қорғау саласының мамандарын даярлауды көздейді. Соңғы жылдары бұл бағытта ЮНЕСКО айтарлықтай қолдау көрсетіп келеді. Біз мамандарымызды, ең алдымен, облыстық және аудандық деңгейде даярлап жатырмыз, өйткені мәдени мұра үлкен қалаларда ғана өмір сүрмейді, оны сезініп, қадірін түсінетін жерлерде өмір сүреді, — деп атап өтті ғалым.
Айта кетелік елде мәдени мұраны сақтаудың 2026–2028 жылдарға арналған кешенді жоспары бекітілді.