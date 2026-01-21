Елде мал шаруашылығының дамуына не кедергі
АСТАНА. KAZINFORM – Сенаттағы Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің төрағасы, депутат Әли Бектаев мал шаруашылығындағы негізгі проблеманы атады.
- Мал шаруашылығы агроөнеркәсіптік кешеннің жетекші салаларының бірі ретінде елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде, ауыл халқының табысын арттыруда және өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуын қолдауда маңызды рөл атқарады. Бұл сала тек ішкі нарықты негізгі азық-түлік өнімдерімен қамтып қана қоймай, сонымен қатар экспорттық әлеуетті қалыптастырып, ұлттық экономиканың тұрақты өсуіне ықпал етуі тиіс. Мемлекет тарапынан соңғы жылдары көрсетіліп жатқан жүйелі қолдаудың нәтижесінде мал шаруашылығының өндірістік көрсеткіштері біртіндеп жақсарып, салада оң динамика қалыптасты. Елімізде мал басы саны артып келеді, яғни ірі қара мал 2,7 пайызға, жылқы малы 6,9 пайызға және түйе 6,3 пайызға артқан. Алайда, қол жеткізілген нәтижелерге қарамастан, мал шаруашылығының орнықты дамуына кедергі келтіріп отырған бірқатар жүйелі проблема бар, - деді Ә. Бектаев Сенатта мал шаруашылығын дамыту перспективаларын талқылау кезінде.
Осы орайда депутат малдың өнімділігі әлі де төмен деңгейде екенін айтты. Бұл тұрғыда асыл тұқымды мал үлесі жеткіліксіз, жергілікті жерде шаруаларға қажетті жайылым жермен қамтамасыз ету тиімділігі толық шешілмеген. Бұл факторлар өндіріс көлемінің сапалық өсіміне шектеу қояды. Сонымен қатар, жем-шөп базасының әлсіздігі, жайылымдардың тозуы, су көздерінің тапшылығы және жайылым инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы шаруашылықтардың шығындарын арттырып, өндірістің тұрақтылығына әсер етіп отыр.
- Кадр мәселесі де ерекше алаңдатып отыр. Ауылды жерлерде ветеринариялық дәрігерлердің, зоотехниктердің, сондай-ақ жас мамандарды тарту мен ұстап қалу тетіктерінің әлсіздігі өндірістің сапасына тікелей әсер етіп жатыр. Осыған байланысты мемлекет тарапынан саланы қолдаудың жаңа, нәтижеге бағытталған тетіктерін кезең-кезеңімен енгізу мәселесін қарастыруымыз қажет. Субсидиялау жүйесін жетілдіру, кредиттеу құралдарын кеңейту, өндіріс пен қайта өңдеуді ынталандыру, сондай-ақ заманауи технологияларды енгізу арқылы саланың тиімділігін арттыруды қолға алуымыз қажет деп есептейміз. Бұл ретте, селекциялық жұмысты күшейту, жасанды ұрықтандыруды кеңінен қолдану және ғылыми жетістіктерді өндіріске енгізу негізгі басымдықтардың бірі болуы керек. Сондай-ақ, ет пен ет өнімдерін өңдейтін ірі кәсіпорындарға жеткілікті көлемде шикізатпен қамтамасыз ету, оны ішкі және сыртқы нарықта тиімді сату тетіктеріне баса мән беруіміз қажет, - деді сенатор.
Бұған дейін Қазақстан мал шаруашылығы өнімін 42 елге жеткізе алатынын жазған едік.