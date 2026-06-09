Елде медициналық туризмді дамытудың жол картасы әзірленіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Былтыр Қазақстанның ауруханаларына 80 мың шетелдік емделуге келді. Бұл туралы Үкімет отырысында ҚР Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов мәлім етті.
— Туризм саласының өсуіне серпін беретін перспективалы бағыттардың бірі — медициналық туризм. Қазақстанның басты артықшылығы — көрсетілетін қызметтердің жоғары сапасы мен қолжетімді құнының үйлесуі. Өткен жылы Қазақстан шамамен 80 мың шетелдік пациентті қабылдады, — деді Е. Мырзабосынов.
Оның сөзіне қарағанда, отандық 10 медициналық ұйым халықаралық JCI аккредитациясын алған.
— Денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп, 2026–2028 жылдарға арналған медициналық туризмді дамыту жөніндегі Жол картасы әзірленіп жатыр, — деді министр.
Бұған дейін туризм саласында 600 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылғанын жазған едік.