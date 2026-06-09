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    Елде медициналық туризмді дамытудың жол картасы әзірленіп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Былтыр Қазақстанның ауруханаларына 80 мың шетелдік емделуге келді. Бұл туралы Үкімет отырысында ҚР Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов мәлім етті.

    Қазақстанда медициналық туризм дамып келеді
    Фото: Pexels

    — Туризм саласының өсуіне серпін беретін перспективалы бағыттардың бірі — медициналық туризм. Қазақстанның басты артықшылығы — көрсетілетін қызметтердің жоғары сапасы мен қолжетімді құнының үйлесуі. Өткен жылы Қазақстан шамамен 80 мың шетелдік пациентті қабылдады, — деді Е. Мырзабосынов.

    Оның сөзіне қарағанда, отандық 10 медициналық ұйым халықаралық JCI аккредитациясын алған.

    — Денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп, 2026–2028 жылдарға арналған медициналық туризмді дамыту жөніндегі Жол картасы әзірленіп жатыр, — деді министр.

    Бұған дейін туризм саласында 600 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылғанын жазған едік. 

    Туризм Медицина Денсаулық
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
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