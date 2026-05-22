Елде мобильді интернет трафигі сымды интернетті басып озды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда мобильді интернетті тұтыну деңгейі алғаш рет бекітілген сымды желілер бойынша трафикті басып озды, деп хабарлайды DATA HUB баспасөз қызметі ҚР СЖРА ҰСБ деректеріне сілтеме жасап.
2025 жылы мобильді интернет трафигінің көлемі 7,3 млрд Гб-ға жетіп, тіркелген сымды қолжетімділік трафигінен 3%-ға асып түсті.
Бұрын мобильді трафик артта қалып отыратын: 2024 жылы ол 10%-ға, 2023 жылы — 25%-ға, ал он жыл бұрын — тіпті жартылай төмен болатын. 2025 жылдың нәтижесі мобильді интернетті тұтынудың жылдам өсу қарқыны аясында орын алып отыр: бекітілген сымды интернеттің +7% көрсеткішімен салыстырғанда +23%.
Бекітілген сымсыз кең жолақты қолжетімділік трафигі де өсіп жатқанын айта кету керек (оған спутниктік желілер бойынша өтетін көлемдер де түсуі керек). Мұнда +22%, бірақ көрсеткіш әлі де орташа, 259 миллион Гб.
— Жалпы алғанда, 2025 жылы трафик бойынша барлық үш көрсеткіш те ең жоғары деңгейге жетті, бұл технологиялардың дамуын ескерсек, таңғалатын жағдай емес. Бұл ретте статистика қолжетімді бола бастағалы бері, кем дегенде 2012 жылдан бері, мобильді трафик үнемі өсіп отырды, бірақ бекітілген сымды интернет бойынша трафик, мысалы, 2024 жылы аздап құлдырады, — делінген хабарламада.
Бұдан бұрын Қазақстан Президентінің көмекшісі Қуанышбек Есекеев қазақстандықтардың мобильді байланыс пен интернет сапасына қатысты шағымдарына пікір білдіріп, трафик тұтынудың өсуіне байланысты желілерге түсетін жүктеме артып жатқанын айтты.