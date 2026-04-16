Елде салығы төленбеген көлік саны қанша
АСТАНА. KAZINFORM – Елде мемлекеттік кірістер органдары 2025 жылға арналған көлік салығын 1 сәуірге дейін төлеу жайында ескерткен еді. Көлік салығын уақытылы телемегендерге қатысты қандай шара қолданылады? Бұл сұраққа Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті жауап берді.
- 2026 жылғы 15 сәуірдегі жағдай бойынша 639 917 салық төлеушіге қатысты 32,4 млрд теңге көлемінде көлік салығы төленбеген. Салық төлеуші көлік салығын уақытылы төлемеген жағдайда, Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 183-бабына сәйкес хабарлама жолданады. Хабарламаны орындау үшін 30 жұмыс күні мерзім беріледі. Аталған мерзім ішінде талап орындалмаған жағдайда, Салық кодексінің 190-бабына сәйкес салық бұйрығы қалыптастырылып, салық төлеушіге жолданады. Салық бұйрығын орындау үшін 5 жұмыс күні беріледі, - делінген комитеттің Kazinform агенттігіне берген жауабында.
Атап айтқанда, салық бұйрығы белгіленген мерзімде орындалмаған жағдайда, өндіріп алу шараларын қолдану үшін атқарушылық құжат Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамасына сәйкес жеке сот орындаушыларына жолданады.
Айта кетейік, Астана бюджетіне көлік салығынан 10 млрд теңгеден аса қаржы түскенін жазған едік.