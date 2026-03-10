Елде вакцинадан бас тарту жағдайлары соңғы 8 жылда 4,8 есе артқан
АСТАНА. KAZINFORM – Жұқтырғандардың 77%-ы — екпе алмаған адамдар. Вакцинацина алмауының негізгі себебі (55% жағдайда) — ата-аналардың бас тартуы. Бұл туралы ДСМ баспасөз қызметі хабарлады.
Денсаулық сақтау министрлігі қызылшамен сырқаттану бойынша жағдайды тұрақтандыруға бағытталған профилактикалық іс-шаралар кешенінің жалғасып жатқанын хабарлайды.
Қабылданып жатқан шараларға қарамастан, эпидемиологиялық мониторинг жұқтырғандар санының өскенін көрсетіп отыр. Бұл негізінен нысаналы жас топтарындағы балалардың вакцинациялаумен жеткіліксіз қамтылуына байланысты.
2026 жылдың басынан бері елде қызылшаның 4 184 жағдайы тіркелді. Ауру жұқтырғандардың 83,8%-ы 14 жасқа дейінгі балалар.
Өткен аптада сырқаттану көрсеткіші алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 1,3 есеге артты.
Осыған байланысты мынаны ерекше атап өткен жөн: вакцинациялау — аурудың ауыр салдарының алдын алудың жалғыз тиімді тәсілі.
Қазіргі уақытта инфекция ошақтарын оқшаулау және оның таралуын болдырмау мақсатында ел аумағында ауқымды эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізіліп жатыр.
Атап айтқанда, балаларды жоспарлы және толықтырушы вакцинациялау жалғасып жатыр. Ауру ошағында байланыста болған адамдарға шұғыл вакцинациялау жүргізіледі.
Сондай-ақ байланыста болған адамдарға 21 тәулік бойы күнделікті медициналық бақылау ұйымдастырылған. Балабақшаларда қызылша жағдайлары тіркелген кезде егілмеген балалардың келуі уақытша шектеледі.
— Иммунопрофилактика мәселелері жөніндегі Республикалық штаб отырыстарында аумақтық денсаулық сақтау департаменттері басшыларының есептері қаралады. Атап айтқанда, Жамбыл облысының Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің бастамасымен иммундық препараттарды сатып алуға қосымша қаражат бөлінді, — делінген хабарламада.
Барлық өңірде медицина қызметкерлері үшін вакцинамен басқарылатын инфекцияларды диагностикалау және пациенттерді клиникалық жүргізу мәселелері бойынша 4 000-нан астам семинар өткізілді.
Соңғы 8 жылдың ішінде елде вакцинациялаудан бас тарту жағдайлары 4,8 есеге артқанын айта кету керек. Бұл үрдіс ұжымдық иммунитеттің төмендеуіне тікелей әсер етіп, жағдайды толық тұрақтандыруға кедергі келтіріп жатыр.
