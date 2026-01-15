KZ
    11:27, 15 Қаңтар 2026

    Елдегі қай ЖОО-ларда суперкомпьютер орнатылған

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Ғылым және жоғары білім вице-министріТалғат Ешенқұлов елдегі қай университтерде суперкомпьютер орнатылғанын және оларды кімдер пайдалана алатынын түсіндірді.

    суперкомпьютер
    Фото: freepik.com

    — Университеттердің барлығы суперкомпьютерлерді пайдалана алады. Қазір Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде үлкен суперкомпьютерлер орнатылған, — деді Т. Ешенқұлов Сенатта тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Осы орайда ол суперкомпьютер арқылы зерттеу жүргізгісі келетін кез келген ғалым аталған оқу орындарына бара алатынын айтты.

    Сонымен қатар вице-министр болашақта суперкомпьютерлер басқа да университеттерге орнатылатынын жеткізді.

    — Бүгінде орнатылған қуатты компьютерлер қазіргі деректерді өңдеуге жеткілікті. Бұл суперкомпьютерлердің техникалық сипаттамалары өте жоғары, — деді ол.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, қазақстандық Alem.Cloud әлемдегі ТОП-100 суперкомпьютер қатарына енді. 

    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
