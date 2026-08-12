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    Ұлттық құрылтай

    Елдің солтүстігінде және батыстың кей жерлерінде аптап ыстық басылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстікте өткінші жаңбыр мен екпінді жел соғады.

    Проспект Тауелсиздик
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Астанада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 9-14 м/с, екпіні 15-18 м/с дейін. Ауа температурасы түнде +11...+13°C, күндіз +26...+28°C.

    Алматыда күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +23...+25°C, күндіз +34...+36°C.

    Шымкентте күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан жел соғады, жылдамдығы 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +22...+24°C, күндіз +38...+40°C.

    Айта кетелік бүгін батыс пен шығыс өңірдегі қалаларда ауа сапасы нашарлайды

    Қазгидромет Ауа райы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар