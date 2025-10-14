Электронды сауданы ынталандыратын шаралар әзірлеу қажет - Бектенов
АСТАНА. KAZINFORM — Электрондық сауданы дамытуға бағытталған ынталандыру жөніндегі шараларды әзірлеу қажет. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов айтты.
- Биылы 9 айда ішкі тауар айналымы өсіп отыр. Бұл тұрақты жұмыс орындарына және өнімді сату көлемінің өсуіне кепілдік береді. Осы орайда тауарларды таңбалау және қадағалау жүйесімен қамту, сондай-ақ электрондық сауданы дамыту есебінен ішкі нарықта ашықтықты қамтамасыз ету маңызды. Сауда және интеграция министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, негізгі тауарлар бойынша міндетті таңбалаудың орындалуына мониторинг жүргізу қажет, - деді Үкімет басшысы.
Сондай-ақ Премьер-министр отандық өндірушілер үшін таңбалауды жеңілдету мәселесін пысықтау керектігін атап өтті.
- Бұдан басқа, отандық онлайн алаңдарды қолдай отырып, қадағалау жүйесімен интеграциялауды қоса алғанда, электрондық сауданы дамытуға бағытталған ынталандыру жөніндегі шараларды әзірлеу қажет. Қорыта айтқанда, экономиканың тұрақты өсуі үшін барлық мемлекеттік орган мен әкімдіктер және бизнес қауымдастық жанын салып жұмыс істеп, бар күш-жігерін жұмылдыруға тиіс. Бұл міндетті шешуге қажетті құралдар бізде жеткілікті. Премьер-министрдің орынбасарларына өз бағыттары бойынша әлеуметтік-экономикалық дамудың бекітілген индикаторларының орындалуына бақылауды күшейтуді тапсырамын,. – деді Олжас Бектенов.
Айта кетейік, Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыға салынды.