    00:17, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Электрондық шот-фактуралар жүйесі уақытша жұмыс істемейді

    АСТАНА. KAZINFORM —  21 қаңтар күні сағат 00:00–ден 02:00–ге дейін «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесі жұмыс істемейді. 

    «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесі
    Фото: pixabay

    21 қаңтар күні сағат түнгі 00:00–ден 02:00–ге дейін «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінде, жүйені оңтайландыру бойынша техникалық жұмыстар жоспарланған.

    —  Көрсетілген уақыт аралығында «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесі қолжетімді болмайды. Келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз, — делінген Мемлекеттік ікірстер комитеті хабарламасында.

    Айта кетелік Мемлекеттік кірістер комитетінің Деректерді өңдеу орталығы құрылатыны туралы жазған едік.

    Назым Бөлесова
    Автор
