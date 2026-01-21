00:17, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5
Электрондық шот-фактуралар жүйесі уақытша жұмыс істемейді
АСТАНА. KAZINFORM — 21 қаңтар күні сағат 00:00–ден 02:00–ге дейін «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесі жұмыс істемейді.
21 қаңтар күні сағат түнгі 00:00–ден 02:00–ге дейін «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінде, жүйені оңтайландыру бойынша техникалық жұмыстар жоспарланған.
— Көрсетілген уақыт аралығында «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесі қолжетімді болмайды. Келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз, — делінген Мемлекеттік ікірстер комитеті хабарламасында.
Айта кетелік Мемлекеттік кірістер комитетінің Деректерді өңдеу орталығы құрылатыны туралы жазған едік.