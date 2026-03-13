KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    07:08, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина Индиан-Уэллс турнирінің жартылай финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 3-ракеткасы Елена Рыбакина Индиан-Уэллс (АҚШ) WTA 1000 турнирінің жартылай финалына шықты.

    Елена Рыбакина Индиан-Уэллс турнирінің жартылай финалына жолдама алды
    Фото: Қазақстан теннис федерациясы

    Қазақстандық теннисші ширек финалда әлемнің 5-ракеткасы, америкалық Джессика Пегулаға қарсы келді.

    Бұл қос спортшының өзара сегізінші кездесуі еді. Осыған дейін 7 матчтың төртеуінде Рыбакина жеңді. 

    Бірінші партияда Елена айқын басымдылық танытты — 6:1.

    Екінші сетте Пегула 4:2 есебімен алға кеткенімен, Рыбакина таразы басын теңестіре алды — 4:4. Ақыры тай-брейкте мерейі үстем болды — 7:6 (7:4).

    Бір сағат 28 минутқа созылған бәсекеде Рыбакина 7 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың үшеуін өз есебіне жазды. Пегула 5 эйс, бір брейкпен (5 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Елена Рыбакина финалға шығу үшін әлемнің 9-ракеткасы, украиналық Элина Свитолинамен таласады. Ол ширек финалда әлемнің 2-ракеткасы, Польша өкілі Ига Швентекті қапы қалдырды — 6:2, 4:6, 6:4.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Индиан-Уэллс турнирінде ширек финалға шыққан Елена Рыбакинаның өткен жылғы көрсеткішін жақсартқанын жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ Билли Джин Кинг кубогында Қазақстан мен Канада құрамаларында кімдер ойнайтыны белгілі болды.

    Анна Данилина Индиан-Уэллс турнирінің финалына шықты.

    Тегтер:
    Елена Рыбакина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар