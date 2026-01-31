Елена Рыбакина Қазақстан халқына алғысын айтты
АСТАНА. KAZINFORM – Аустралия ашық чемпионатында жеңімпаз атанған Елена Рыбакина финалдағы ойыннан кейін өз пікірін білдірді.
Қазақстандық теннисші алдымен финалдағы қарсыласы, әлемнің 1-ракеткасы, Беларусь өкілі Арина Соболенкоға ризашылығын білдірді.
- Қазір сөз табу қиын. Әрине, Аринаны соңғы жылдардағы тамаша нәтижелерімен құттықтағым келеді. Мұның күрделі екендігін білемін. Таяу жылдары біз көптеген финалда ойнаймыз деп үміттенемін. Сенің командаңа жасаған жұмысы үшін рахмет, - деді Рыбакина.
Қазақстандық теннисші финалдық бәсекенің нағыз айқас болғандығын атап өтті.
- Қазақстанға үлкен рахмет! Мені қолдаған жанкүйерлеріме рахмет, қолдауларыңызды сезіндім.
Осы турнир үшін барлығыңызға алғыс! Бұл шынында да бақытты «Үлкен дулыға» - сіздердің алдарыңызда ойнаған сайын рахатқа бөленемін. Менің командама рахмет! Сіздерсіз мен мұнда болмас едім. Көп уақыт өтіп жатыр, осындай нәтижеге жете алғанымыз үшін өте қуаныштымын.
Өз демеушілерім мен федерация президенті Болат Өтемұратовқа ризашылығымды білдіргім келеді. Бүгін қазақстандықтардың қатысуымен тағы екі матч болды, бұл – қазақстандық теннис үшін тамаша табыс. Осындай бағытта жалғастырамыз деп үміттенемін, - деді Елена Рыбакина.
Қазақстандық спортшы Аустралия ашық чемпионатында 2 млн 793 мың 365 долларға қоса 2 мың рейтингілік ұпайға ие болды. Қазіргі таңда Еленаның 7 610 рейтингілік ұпайы бар. Ол екінші орындағы Ига Швентекке (7 978 ұпай) жақын тұр. А.Соболенко 10 990 ұпаймен бұрынғыша көш басында келеді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Заңғар Нұрланұлының Аустралия чемпионатында алғаш рет жартылай финалға шыққанын жазған едік.
Анна Данилина финалда есе жіберді.
Елена Рыбакина Аустралия ашық чемпионатының жеңімпазы атанды.
Мемлекет басшысы Елена Рыбакинаны жеңісімен құттықтады.